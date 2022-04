Revision im Streit um Medikamente zur Selbsttötung

Im Streit um Medikamente zur Selbsttötung haben zwei der drei Kläger Revision gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen eingelegt. Die dritte Klägerin aus dem Kreis Schwäbisch Hall ist bereits gestorben. Wann vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt wird, steht noch nicht fest. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte am 2. Februar in drei Fällen entschieden, dass schwer kranke Menschen keinen Anspruch auf ein Betäubungsmittel des Bundesarzneimittelinstituts zur Selbsttötung haben.