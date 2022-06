Atomkraftwerk Neckarwestheim: Wieder Risse in Rohren entdeckt

Bei der Überprüfung im Kernkraftwerk Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) sind wieder Korrosionsschäden an Rohren von vier Dampferzeugern gefunden worden.

Ende des Jahres soll das AKW Neckarwestheim planmäßig vom Netz gehen (Archivbild) SWR

16.000 Rohre sind im Block II des Atomkraftwerks in Neckarwestheim in den vergangenen Wochen laut Umweltministerium überprüft worden. An 35 Rohren seien Risse festgestellt worden. Die Jahresrevision hatte am 4. Juni begonnen. "Anlass der Prüfungen sind die 2018 erstmals festgestellten linearen Schwächungen der Wanddicke, die von der Rohraußenseite ausgehen und auf Spannungsrisskorrosion zurückzuführen sind", heißt es vom Ministerium.

In diesem Jahr sind dabei etwa doppelt so viele Befunde wie im Jahr zuvor festgestellt worden. 2021 gab es 17 betroffene Stellen. Die betroffenen Heizrohre seien dicht verschlossen und außer Betrieb genommen worden, hieß es. Im GKN II habe es zuvor auch noch keinen "wanddurchdringenden Riss infolge von Spannungsrisskorrosion" gegeben.

Atomkraftgegner fordern sofortige Abschaltung

Wie schon in der Vergangenheit fordern auch nach der diesjährigen Revision Atomkraftgegnerinnen und -gegner die sofortige Abschaltung des letzten verbliebenen Meilers in Neckarwestheim. So schreiben das Bündnis "ausgestrahlt" und der "Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar (BBMN)" in einer gemeinsamen Mitteilung:

"Die erneute deutliche Zunahme der gefährlichen Korrosion im AKW Neckarwestheim widerlegt alle Sicherheitsbehauptungen der EnBW und des Umweltministeriums."

Die Atomkraftgegner gingen mit ihrer Forderung zuletzt bis vor den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim, um den Betrieb wegen angeblicher Gefahren durch Risse an Rohren untersagen zu lassen. Die Behörde lehnte Anfang Mai den Eilantrag ab. Die Voraussetzungen für eine Anordnung zur sofortigen Stilllegung des Atommeilers seien nicht erfüllt, teilte das Gericht damals mit.

Trotz Laufzeiten-Diskussion: GKN Neckarwestheim geht geplant vom Netz

Die Betreiberin des Neckarwestheimer Atomkraftwerks, die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), hält am geplanten Aus fest und will das AKW zum Jahresende abschalten. Wegen der Energie-Krise durch den Ukraine-Krieg kommt es immer wieder zu Diskussionen um eine Laufzeiten-Verlängerung von Atomkraftwerken. Zuletzt sprachen sich unter anderem FDP- und CSU-Politiker dafür aus, die Atomkraftwerke vorerst am Netz zu lassen.

Der Ausstieg aus der Atomkraft ist gesetzlich geregelt: Ende dieses Jahres werden die letzten drei Reaktoren in Deutschland vom Netz gehen. Abgeschaltet werden dann Isar 2, Emsland und auch für Neckarwestheim II ist dann Schluss. Die EnBW geht davon aus, dass dann im kommenden Jahr, also 2023, mit dem Rückbau begonnen werden kann.