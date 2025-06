Mit Blaulicht über Rot: Krankenwagen kracht bei Einsatz in anderes Auto

Er war auf einer Einsatzfahrt und wurde trotz Blaulicht und Sirene wohl übersehen: Ein Rettungswagen krachte in Heilbronn in ein anderes Auto.

Ein Rettungswagen war am Donnerstag in Heilbronn auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz, da wurde ihm ein anderer Autofahrer zum Verhängnis: An der Stuttgarter Straße fuhr der Rettungswagen am späten Abend mit Blaulicht und Martinshorn bei roter Ampel über die Kreuzung. Doch ein 77-Jähriger, der wiederum grün hatte, bemerkte das wohl nicht rechtzeitig.

Zwei Verletzte - Alkohol im Spiel?

Die beiden Wagen krachten ineinander. Der Pkw wurde durch die Wucht zur Seite geschleudert, der Fahrer schwer verletzt. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens kam mit leichten Blessuren davon.

Doppeltes Pech außerdem für den 77-Jährigen: Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest. Der Mann musste deswegen eine Blutprobe abgeben. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 23.000 Euro.

Blaulicht und Sirene: Was müssen Autofahrer tun? Ist ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, dann dürfen diese auch über eine rote Ampel fahren - allerdings nur unter größtmöglicher Sorgfalt, im Zweifelsfall mit Schrittgeschwindigkeit. Das Martinshorn muss rechtzeitig vor der Kreuzung eingeschaltet werden. Ist beides eingeschaltet, heißt es laut Straßenverkehrsordnung: "Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu schaffen." Blaulicht und Sirene sind aber nur dann aktiv, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten. Um Platz zu schaffen, darf man als Fahrerin oder Fahrer unter Umständen dann auch mal etwas zu schnell unterwegs sein . Aber nur, wenn andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht gefährdet werden. Wohin man ausweicht, das muss man immer von der jeweiligen Situation abhängig machen. Außer im Stau auf der Autobahn. Da gilt selbstverständlich immer: Rettungsgasse bilden!

Zwei Wochen zuvor: Kind stirbt bei Krankentransport

Erst vor Kurzem gab es einen Unfall mit einem Krankentransport: Der Wagen kam bei Schöntal (Hohenlohekreis) in den Gegenverkehr und krachte mit einem Linienbus zusammen. Dabei starb ein zehnjähriger Junge.