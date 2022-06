Krankenhäusern könnten massive Zahlungsschwierigkeiten drohen

Mit dem 30. Juni enden die Corona-Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser. Die Kosten sind aber noch immer hoch. Es drohen Zahlungsschwierigkeiten.

Die Corona-Ausgleichszahlungen waren in den vergangenen beiden Jahren eine wichtige Hilfe, um die zusätzliche finanzielle Belastung der Krankenhäuser durch Corona abzufedern. Komplett ausgleichen konnten die Finanzhilfen die Mindereinnahmen allerdings nicht. Zu dem Ergebnis kam der Krankenhausrating-Report des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI). Ohne Finanzspritzen könnten massive Zahlungsschwierigkeiten drohen, sagt Ute Emig-Lange, Sprecherin der BBT-Gruppe Tauberfranken-Hohenlohe.

Kosten weiterhin hoch

Die Hygieneauflagen im Krankenhaus mit Isolationsmaßnahmen und Schutzvorkehrungen bestehen weiter. Zugleich erlebe man eine Kostenexplosion für alle Hygieneartikel, berichtet Ute Emig-Lange. Aufgrund der Isolierung können außerdem nicht alle Betten belegt werden. Die Kosten und Mindereinnahmen bleiben nach dem 30. Juni an den Krankenhäusern hängen.

"Die Corona-Hilfen nun zu streichen, kommt zum falschen Zeitpunkt."

Anstieg der Fallzahlen in Krankenhäusern

Aktuell steige die Zahl der COVID-19-Patienten in den drei Krankenhäusern der BBT-Gruppe in Heilbronn-Franken wieder deutlich an, berichtet die BBT-Gruppe. Ähnliches ist auch in den SLK-Kliniken (Kreis Heilbronn) zu beobachten, sagte Mathias Burkhardt gegenüber dem SWR. Dazu warnen Experten schon jetzt vor einer neuen Infektionswelle im Herbst. Lohnsteigerungen und die massive Erhöhung der Energiepreise sorgen zusätzlich für eine hohe finanzielle Belastung der Kliniken. Um dauerhaft planen zu können, brauche es mehr Unterstützung, so die Forderung.