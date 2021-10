Rettungsplan für insolventen Bahn-Betreiber Abellio

per Mail teilen

Die grün-schwarze Landesregierung hat jetzt einem Rettungsplan für den Weiterbetrieb des Abellio-Bahnverkehrs zugestimmt. Die landeseigene Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) soll das angeschlagene Unternehmen übernehmen und habe bereits ein Kaufangebot abgegeben, teilte das Verkehrsministerium mit. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Wichtig sei, dass der Verkehr nicht eingestellt werde und die Fahrgäste mit einem stabilen Betrieb rechnen können, so Grünen-Verkehrsminister Hermann. In zwei Jahren sollen die betreffenden Regionalstrecken erneut im Wettbewerb ausgeschrieben werden. Abellio bedient seit 2019 die Frankenbahn zwischen Stuttgart und Heilbronn, die Neckar-Alb-Bahn von Stuttgart nach Tübingen und die Residenzbahn von Stuttgart nach Pforzheim. Das niederländische Unternehmen war im Sommer in Schieflage geraten.