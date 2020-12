Weil ein 35 Jahre alter Ladendieb zwei Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz angegriffen und verletzt hat, muss sich er sich seit Mittwochmittag 13:30 Uhr vor dem Schöffengericht verantworten. Mitte Juli 2020 soll der 35-Jährige in einem Einkaufsmarkt in Möckmühl eine Flasche Wodka gestohlen haben. Laut Anklage stellten ihn zwei Mitarbeiter zur Rede, der 35-Jährige brach plötzlich zusammen. Zwei alarmierte Rettungssanitäter, die dem Mann helfen wollten, attackierte der Ladendieb. So soll er einem der Männer in die Kniekehle gebissen haben. Auch Polizisten soll der alkoholisierte 35-Jährige beleidigt und angegriffen haben. Es sind 11 Zeugen und 1 Sachverständiger geladen.