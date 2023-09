Glücklicher Ausgang einer groß angelegten Suchaktion: Nach drei Stunden Suche mit Polizei und Hubschrauber findet die Rettungshundestaffel Unterland einen vermissten 13-Jährigen.

Großes Aufgebot an Rettungskräften am Mittwochabend in Ilsfeld (Kreis Heilbronn): Dort ist ein 13-jähriger Junge gesucht worden, der an Autismus leidet. Nach drei Stunden Suche, an der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Rettungshubschrauber beteiligt war, wurde die Rettungshundestaffel Unterland eingeschaltet. Ein Personenspürhund, einen sogenannten Mantrailer, sollte den Jungen finden, berichtet Timo Riexinger, der 1. Vorsitzende. Dass der Einsatz so schnell zu Ende ist, damit hatte aber wohl niemand gerechnet.

Schnelle Nummer: Vermisster Junge auf dem Weg zum Einsatz entdeckt

Die Aufgabe bestand darin, an dem Haus, das der Junge verlassen hatte zu starten und die Spur zu verfolgen. Nach einer kurzen Lagebesprechung im Feuerwehrmagazin Ilsfeld ging die Suche los.

Und schon auf der Fahrt zur Wohnanschrift konnten wir den Jungen auf der Straße laufend antreffen und die Polizei verständigen und ihn letztendlich den Eltern übergeben.

Einsatz für die Rettungshundestaffel Unterland e.V. Das ist genau der Grund, warum wir so gerne tun, was wir tun! Am...Posted by BRH Rettungshundestaffel Unterland e.V. on Wednesday, September 13, 2023

Helferinnen und Helfer erleichtert

Über die Tatsache, dass die Rettungsaktion so schnell beendet war, aber vor allem auch ein glüchliches Ende hatte, freut sich Timo Riexinger. Er und seine Kolleginnen und Kollegen von der Rettungshundestaffel Unterland seien erleichtert gewesen. "Unsere Hundeführer und alle Einsatzkräfte arbeiten ehrenamtlich", sagte er dem SWR.