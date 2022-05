Rettungshubschrauber wegen überrollter Frau alarmiert

Am Sonntagabend waren in Abstatt (Kreis Heilbronn) ein Rettungshubschrauber sowie Sanitäter und die Polizei im Einsatz, weil es hieß, eine Frau sei von einem Pkw überrollt worden. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich allerdings heraus, dass die Frau nicht überrollt wurde und nur leichte Verletzungen hatte. Am Pkw konnten keinerlei Spuren gesichert werden, die zur Erhellung des Unfall-Ablaufs hätten beitragen können. Es besteht der Verdacht, dass die Dame am Pkw angelehnt gewesen war, als dieser losfuhr, und dadurch stürzte, so die Polizei. Die Frau war wohl stark alkoholisiert. Das Geschehen spielte sich bei den Sportanlagen beim Apfelgarten in Abstatt ab.