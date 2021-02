Das Reststoffbearbeitungszentrum für radioaktiven Abfall auf dem Atomkraftwerkgelände in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) kann in Betrieb gehen. Das Stuttgarter Umweltministerium hat der EnBW die Zustimmung erteilt. In dem Reststoffbearbeitungszentrum wird ein kleiner Anteil an radioaktiven Abfällen gereinigt. Die radioaktiven Partikel werden dabei entfernt und nach einer entsprechenden Messung wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Die verbleibenden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle werden verpackt und dann zwischengelagert, ehe sie in das vorgesehene Endlager bei den Südwestdeutschen Salzwerken in Heilbronn gebracht werden. Dieses ist noch nicht in Betrieb.​