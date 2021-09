Fünf-Punkte-Plan zur Innenstadtbelebung in Heilbronn zeigt Wirkung

per Mail teilen

Im März haben die Stadtverwaltung und die Heilbronn Marketing GmbH einen Fünf-Punkte-Plan auf den Weg gebracht - zur Belebung der Innenstadt. Nach einer ersten Bilanz gibt es weitere Maßnahmen.

Erst einmal soll die zu Beginn des Fünf-Punkte-Plans angekündigte Ticket-App für den Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) kommen. in etwa zwei Wochen soll die Stadtwerke-App folgen. In dieser kann man dann Angebote der Stadtwerke - vom Parken, über den ÖPNV bis hin zu Schwimmbädern - abrufen und direkt buchen.

Zeitungsbeilage soll Kunden nach Heilbronn locken

Neu ist die Zeitungsbeilage "reStart – Heilbronn erwartet Sie", die am Donnerstag den lokalen Zeitungen beiliegen wird. Eva Schnepf aus dem Vorstand der Stadtinitiative Heilbronn beschreibt die Zeitschrift als ein "Schaufenster, in dem sich die Heilbronner Innenstadt mit ihren Händlern und deren Angeboten vorstellt."

Ziel ist es, Kunden oder Besucher mit Angeboten und Anreizen - beispielsweise Vergünstigungen - in die Heilbronner Innenstadt zu locken. Die Zeitschrift gilt vom 9. September bis 10. Oktober. In diesem Zeitraum ist außerdem auf dem Kiliansplatz ein Weindorf mit Ausschank und Live-Musik geplant. Den Abschluss macht nach pandemiebedingter Pause am 10. Oktober dann der verkaufsoffene Sonntag "Jazz und Einkauf", den die Heilbronn Marketing GmbH nun schon seit 25 Jahren veranstaltet.

Die Zeitungsbeilage "reStart - Heilbronn erwartet Sie" soll Kunden und Besucher in die Heilbronner Innenstadt locken SWR

Das eine Million Euro schwere Hilfspaket befinde sich derzeit in der Auswertungsphase, so der Erste Bürgermeister Martin Diepgen. Es sei sehr gut angenommen worden, was zahlreiche Bewerbungen belegten. Der nächste Schritt sei nun die Genehmigung im Gemeinderat.

Bereits umgesetzte Maßnahmen zeigen Wirkung

Manche Maßnahmen aus dem Fünf-Punkte-Plan konnten im vergangenen halben Jahr aber auch schon auf den Weg gebracht werden und zeigen Wirkung. Dazu zählt beispielsweise die florale Gestaltung der Innenstadt. Aber auch zahlreiche Veranstaltungen beispielsweise im Deutschhof, brachten trotz Einschränkungen laut Oberbürgermeister Harry Mergel rund 7.000 Besucher nach Heilbronn.

Die florale Gestaltung der Innenstadt zeigt ihre Wirkung. Viele Besucher und Kunden lassen sich von der bunten Blumenpracht in Heilbronn zum Verweilen einladen. SWR

Und auch im Handel zeige sich der Erfolg der Maßnahmen, so Harry Mergel: "Wenn der Handel davon berichtet, dass er bei 80 Prozent des Umsatzes von 2019 angekommen ist, dann ist das ein hoffnungsvolles Zeichen."

Zahlreiche Baustellen, die Investitionen in die Heilbronner Innenstadt bedeuten, zeigen wie attraktiv diese auch jetzt, während der Corona-Pandemie, für Bauherren und Investoren seien. Dafür spreche auch ein unterdurchschnittlicher Leerstand, was Verkaufsflächen in Heilbronn betreffe.