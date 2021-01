per Mail teilen

Bei den Hotels und Gaststätten macht sich nach den neusten Bund-Länder-Beschlüssen Resignation breit, so Frank Bundschuh vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband im Main-Tauber-Kreis. Dass sie angesichts der Infektionszahlen wieder öffnen dürfen, habe ohnehin niemand erwartet, sagte er dem SWR. Eigentlich habe kein Gastronom damit gerechnet, wieder öffnen zu dürfen. Der Schnee und die winterliche Idylle hätten die Lethargie der Gastronomie noch ein bisschen verschärft, so Bundschuh. "Ich glaube, alle wissen nicht so richtig, wie es weitergehen soll." Restaurants und die meisten Geschäfte müssen bis Mitte Februar geschlossen bleiben.