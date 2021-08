Der Autohersteller Audi möchte mit Elektroantrieben nach Erfolgen in der Formel E jetzt in einer anderen Rennserie starten und Maßstäbe setzen.

Es ist das Ende einer Ära: Die Motorsportsparte von Audi hat zum Ende der Saison mit dem Werksteam aus der Formel E zurück gezogen. Das Team von Audi Sport Abt Schaeffler hat sich nach sieben Jahren aus der Serie verabschiedet. Auf Audi Sport wartet jetzt eine neue Herausforderung: die Rallye Dakar. Und zwar mit Technik aus der Formel E. Der Antrieb der Rallye-Wagen soll elektrisch sein. Erfahrung mit elektrischen Sportwagen hat Audi Sport mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) bereits gemacht.

Rallye Dakar Auto fährt in Wüste picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SPA | -

Zufrieden mit Formel E Bilanz

Daniel Schuster von Audi Sport ist zufrieden mit den Ergebnissen in der Formel E. Vom Sieg im ersten Rennen über die Fahrermeisterschaft bis zur Teammeisterschaft war alles dabei.

"Es ist eine ganz spannende Reise, die wir die letzten sieben Jahre hatten."

Audi E-tron GT aus Neckarsulm Pressestelle Audi AG

Von der Straße in die Wüste zur Rallye Dakar

Das Motorsportprogramm soll jetzt neu aufgestellt werden – und das Ziel ist ehrgeizig. Die Entscheidung sei auf die härteste Herausforderung im Motorsport gefallen, so Schuster.

"Wir wollen versuchen die Rallye Dakar mit einem elektrifizierten Antrieb zu gewinnen."

Vorbereitungen für die Rally Dakar laufen

Im ersten Jahr glaube Schuster zwar nicht an einen Sieg in der Rallye Dakar, aber die Entwicklungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Entscheidung sei auf ein innovatives Konzept gefallen, das auf einem elektrischen Antriebsstrang basiere, so Schuster. Ein Problem: die Etappen sind bis zu 800 Kilometer lang. Das sei mit einer Batterieladung nicht möglich. Deshalb werden die Batterien während der Fahrt aufgeladen –so das Vorhaben. Die Herausforderung sei sehr extrem, so Schuster. Mit drei Autos werde man an den Start gehen.

Die Rallye Dakar wird kommenden Januar wieder starten.