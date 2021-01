Religion lebt von der Gemeinschaft. Das Gemeindeleben aber ist seit Beginn der Corona-Pandemie vielerorts zum Erliegen gekommen. Die nun etwas verschärften Maßnahmen ändern daran kaum etwas.

Das Leben in der Kirche geht weiter, wir helfen uns so gut es geht, erzählt der katholische Dekan Roland Rossnagel. Es gibt aber auch Beschränkungen, die seien schwer auszuhalten. Beerdigungen seien ein großes Problem. Dass sich Menschen in Trauer und Schmerz nicht die Hand geben können oder sich tröstend umarmen dürfen, sei hart. Dies dürfe nicht länger so weiter gehen.

Präsenzgottesdienste finden in den evangelischen und katholischen Kirchen in Heilbronn zurzeit keine statt. Der Gottesdienst werde stattdessen ins Internet und auch ins Fernsehen übertragen. Das Fernsehen sei wichtig für die älteren Menschen, die kein Internet haben, sagt Rossnagel. Die Zuschauerzahl wachse von Gottesdienst zu Gottesdienst. Neu sei zudem eine Seelsorge-Hotline, die von vielen genutzt werde.

Nicht mehr Kirchenaustritte befürchtet

Die kirchlichen Gruppen können sich nicht treffen. Wo es geht, wird digital improvisiert. Wobei es vielen Gemeinden an der technischen Ausstattung fehle und manches digital gar nicht gehe. "Die heilige Kommunion ist ja Gemeinschaft mit Christus, wie sollen wir das den Kindern im Unterricht vermitteln, wenn da jeder daheim allein vor seinem Laptop sitzt?" Das sei eher kontraproduktiv.

Mehr Kirchenaustritte durch den Shutdown fürchtet Rossnagel nicht. Mancher werde den Gottesdiensten vielleicht auch in Zukunft lieber am Bildschirm verfolgen oder sich daran gewöhnt haben, dass die Chorprobe ausfällt. Allerdings wachse gerade in dieser Pandemie die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Rossnagel vermisst vor allem die Chöre und den Gesang.

Die Synagoge ist wie ausgestorben

Der Gesang spielt in der jüdischen Gemeinde keine so große Rolle. Auch dort gibt es in Heilbronn zurzeit fast keine Gottesdienste. In den kleinen Räumen können, wegen der Abstandsregeln, nicht mehr als acht Menschen am Gottesdienst teilnehmen, erzählt Avital Toren.

Sie sei am Mittwoch in der Gemeinde gewesen, weil jemand kam wegen der Sicherheit. Da habe sie in den leeren Räumen gedacht, hoffentlich ist diese Pandemie bald vorbei. Früher habe sie nach dem Gottesdienst für alle gekocht, vegetarisch in der kleinen Küche. Das war immer sehr schön, sagt sie. Man habe zusammengesessen, sich über die Woche ausgetauscht, gemeinsam gelacht und manchmal sogar einen Wodka getrunken. Sonst begrüßen wir uns mit "Shalom" und umarmen uns. "All das fehlt, nicht nur mir, es fehlt allen", sagt sie.

Koran-Abende per Livestream

Abdulhamid Andreas Tittus geht in die Heilbronner Fatih-Moschee. Er beschreibt die Situation zurzeit als traurig. "Wenn wir in der Moschee sind, dann sind dort Abstandsmarkierungen auf dem Boden, wo jeder seinen Teppich hinlegen kann. Sonst beten die Gläubigen Schulter an Schulter, Körper an Körper in einer Reihe". Das gehe momentan nicht. Zumal die großen Gottesdienste gerade sowieso nicht stattfinden. Zudem sei das soziale Leben zurzeit fast heruntergefahren.

Auch in der Moschee helfen sich die Gläubigen mit Technik, der Gottesdienst aber ist davon ausgenommen. Das sei im Islam nicht erlaubt, erklärt Tittus. "Was wir per Livestream machen, sind unsere Koran-Abende und unseren Unterricht aber Gottesdienste gehen nicht." Er hofft und wünscht sich, wie die anderen Religionsvertreter auch, dass alle gesund durch diese Pandemie kommen und sich bald wieder Normalität einstellt.

FAQ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zu den Regeln für Religionsgemeinschaften.