Die Aktion "Stadtradeln"! ist in Heilbronn mit einem neuen Rekordergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben der Stadt haben rund 1.350 Heilbronner in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum knapp 320.000 Kilometer erradelt, doppelt so viele Streckenkilometer wir im Jahr zuvor. Damit hätten die Teilnehmer rund 47 Tonnen Co2-Ausstoß vermieden, hieß es.