Girls' Day: Rekordzahlen beim Mädchen-Zukunftstag

Am Girls’ Day bieten zahlreiche Unternehmen in der Region wieder einen Einblick in die Arbeitswelt. Landesweit haben sich so viele Mädchen angemeldet wie noch nie.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Baden-Württemberg meldet Rekordzahlen beim Girls' Day: Haben sich im vergangenen Jahr noch knapp über 8.000 Mädchen angemeldet, sind es aktuell rund 13.400 Schülerinnen. Mehrere hundert Unternehmen öffnen am Donnerstag auch in der Region Heilbronn-Franken für interessierte Schülerinnen die Türen.

Für Schülerinnen bietet der Tag spannende Einblicke - zum Beispiel in ein Prüflabor (Archivbild) Pressestelle kompetenzz Björn Gaus

Breites Angebot am Girls' Day

Im Kreis Heilbronn nehmen etwa 50 Unternehmen teil, darunter auch Audi in Neckarsulm oder die Polizei in Heilbronn. Im Kreis Schwäbisch Hall sind etwa 30 Angebote gelistet, dort gibt es beispielsweise Einblicke ins Landratsamt oder in die Welt des Forstamts.

Und auch die großen Arbeitgeber sind mit von der Partie: Frei nach dem Motto "Mach, was dir gefällt" haben zahlreiche Schülerinnen zum Beispiel im Industriepark Würth in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) die Möglichkeit, klassische Männerberufe zu erkunden. Für die Schülerinnen biete der Tag einen spannenden Einblick zum Beispiel ins Prüflabor, in die IT und die Logistik, für zahlreiche Unternehmen sei es eine "ausgezeichnete Möglichkeit, gezielt mit Nachwuchstalenten in Kontakt zu kommen", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Frauen gründen seltener ein Unternehmen

Die Nachfrage an den Angeboten des Girls' Days sei bei den Schülerinnen zwar groß, so die IHK weiter, dennoch würden Frauen beispielsweise beim Gründen von Betrieben weiterhin häufig den Männern den Vortritt lassen, heißt es.

So haben im vergangenen Jahr laut IHK etwa 2.900 Männer den Schritt zur Selbstständigkeit gewagt, bei den Frauen war es nur ein Drittel davon. Auch deshalb gebe es den Mädchen-Zukunftstag, den die IHK mit der Aktion "Ich werde Chefin" weiterentwickelt hat.

Der Girls' Day wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen und ist das größte Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit.