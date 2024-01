Nach einem Reizgas-Angriff auf eine Gaststätte in der Heilbronner Innenstadt in der Nacht auf Freitag musste diese geräumt werden. Drei Gäste wurden durch das Gas leicht verletzt.

Wie ist das Reizgas in die Gaststätte gelangt? Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter es gezielt durch die Lüftungsanlage gesprüht haben. Das Gas verteilte sich anschließend in den gesamten Räumlichkeiten, heißt es. Insgesamt 50 Menschen mussten deshalb in der Nacht zum Freitag das Lokal in der Heilbronner Lammgasse so schnell wie möglich verlassen.

Attacke kurz nach Mitternacht

Gegen 0:10 Uhr klagten die ersten Gäste über Atemwegsreizungen. Drei der Gäste wurden durch das Reizgas leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Sie mussten allerdings nicht ärztlich behandelt werden.

Unklar ist noch, wer für die Attacke verantwortlich ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.