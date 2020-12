Vor dem Heilbronner Landgericht wird heute der sogenannte Reiterhof-Mordprozess fortgesetzt. In dieser Woche tagt das Schwurgericht gleich zwei Mal. Am Donnerstag sollen eine Notärztin und Polizisten vernommen werden, am Freitag ist die Vernehmung von Familienmitgliedern des Angeklagten geplant. Durch die Corona bedingte Unterbrechung in den letzten Wochen mussten insgesamt zehn Verhandlungstage abgesagt werden. Im Hinblick auf das noch umfangreiche Beweisprogramm dürfte mit einem Urteil nicht vor dem Frühjahr 2021 zu rechnen sein, sagte der Pressesprecher des Landgerichts. Der heute 18-jährige Angeklagte soll im Januar in Güglingen seinen Bruder erstochen und seinen Vater lebensgefährlich verletzt haben. Das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.