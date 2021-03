per Mail teilen

Ein Jahr nach dem Tod eines 15-Jährigen auf einem Reiterhof in Güglingen (Kreis Heilbronn) ist der Bruder am Landgericht Heilbronn verurteilt worden.

Zu acht Jahren Jugendhaft hat die Staatsanwaltschaft den heute 18-jährigen Angeklagten am Montag verurteilt. Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte im Winter auf dem Reiterhof seiner Eltern in Güglingen-Frauenzimmern erst seinen 15-jährigen Bruder mit insgesamt 15 Messerstichen niederstreckte. Dann griff er seinen Vater mit insgesamt 28 Messerstichen an. Im Anschluss daran richtete der damals 17-Jährige das Messer gegen sich selbst, um sich das Leben zu nehmen. Der 15-jährige Bruder starb, der Vater überlebte.

Gericht: Angeklagter im "psychischen Ausnahmezustand"

Der Angeklagte habe sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden, so das Gericht. Alkohol oder Drogen spielten demnach keine Rolle. Der damals 17-Jährige habe vermindert schuldfähig gehandelt.

Reiterhof in Güglingen nach der Gewalttat (Archivbild) dpa Bildfunk Hemmann

Die Anklage lautete auf Mord. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe von zehn Jahren gefordert. Da die Taten aber im Affekt geschahen, stufte das Gericht diese als Totschlag und versuchten Totschlag ein und verhängte acht Jahre Jugendhaft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Das Verfahren fand wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.