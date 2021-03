per Mail teilen

Vor dem Heilbronner Landgericht wird am Mittwoch der sogenannte Reiterhof-Mordprozess fortgesetzt. Wie der Pressesprecher des Landgerichts mitteilte, wird heute zunächst der polizeiliche Sachbearbeiter vor Gericht erscheinen. Anschließend werden die rechtsmedizinischen und psychiatrischen Sachverständigen ihre Gutachten erstatten. Die Kammer plant danach Plädoyers und ein Urteil am 15. März. Der heute 18-jährige Angeklagte soll im Januar vergangenen Jahres in Güglingen (Kreis Heilbronn) seinen jüngeren Bruder erstochen und seinen Vater lebensgefährlich verletzt haben. Das Verfahren wird aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.