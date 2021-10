Nach Corona-Lockdown: Reisebusunternehmen blicken optimistisch in Zukunft

Seit dem Ende des Lockdowns geht es mit den Reisebusunternehmen in der Region zum größten Teil wieder aufwärts. Die meisten Kollegen blicken optimistisch in die Zukunft, sagte Walter Müller von Müller Reisen in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) dem SWR. Schon in den Sommerferien habe es viele Menschen wieder in den Urlaub gezogen, "dementsprechend sind wir bisher mit dem Buchungsverlauf seit Ende des Lockdowns zufrieden, das muss man sagen." Auch was Buchungen für den Herbst und den Winter angeht, ist er optimistisch.