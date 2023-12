Heilbronner Reisebüros: Urlaubsreisen boomen - trotz Krisen

Die Reisebranche boomt wie schon lange nicht mehr. Davon profitieren nicht nur Auslandsziele, auch nach Heilbronn-Franken sind 2023 mehr Touristen gekommen, als in den Vorjahren.

Wenn über Weihnachten und Silvester verreist wird, dann zieht es die meisten Menschen im Raum Heilbronn eher ins Warme. Der Ski- und Winterurlaub steht bei vielen erst um die Faschingsferien herum an.

Karibik und Kreuzfahrten sind besonders beliebt

Reiseexperte Thomas Raisch vom Heilbronner Reisebüro Böhm erzählt, dass Winterurlaub in den Bergen eher weniger gebucht worden sei. Die meisten Kundinnen und Kunden möchten über Weihnachten und Silvester lieber in warme Regionen verreisen, wie zum Beispiel nach Fernost, in die Karibik und auch Kreuzfahrten seien extrem beliebt. Auch Pauline Spies, Inhaberin des Reisebüros "Michigan Tours" in Heilbronn, sagt, dass bei ihr für den Jahreswechsel vor allem Strandurlaube gebucht werden.

Reisebranche schreibt Rekordzahlen - trotz gestiegener Preise

Die Reiselust scheint so hoch wie nie zu sein. Viele Urlaubsländer haben in diesem Jahr Rekordzahlen geschrieben, ebenso der Reisekonzern TUI. Dies erklären Reiseexperten sich damit, dass nach der Corona-Pandemie noch immer ein enormer Nachholbedarf bestehe - obwohl auch Urlaubsreisen teurer geworden sind. Als Ursache für die Preisanstiege nennt Reisebüro-Inhaberin Pauline Spies auch den Rückgang an Kapazitäten, denn auch die Reisebranche sei vom Personalmangel betroffen. Die Nachfrage sei gestiegen, jedoch habe sich das Angebot an Flügen beispielsweise nicht erhöht. Sie merke, dass vor allem weniger Familien Urlaubsreisen buchen.

Es boomt das Jahr über schon, die Nachfrage ist gigantisch. [...] Die Leute verreisen unabhängig von den Krisen in dieser Welt.

Lediglich Reisen nach Ägypten seinen aufgrund des Nahost-Krieges und der Nähe zum Gazastreifen nun weniger gefragt und würden häufiger storniert werden, so Reisebüro-Inhaberin Spies. Deshalb locke Ägypten momentan mit besonders günstigen Reiseangeboten.

Tourismusrekord auch im nördlichen Baden-Württemberg - aber weiter unter Vor-Corona-Niveau

Auch in Baden-Württemberg war der Tourismus in der diesjährigen Sommersaison auf Rekordkurs. Zwischen Mai und September wurden 35,2 Millionen Übernachtungen registriert. Das ist das höchste bisher erreichte Ergebnis innerhalb einer Sommersaison.

Den größten Zuwachs an Übernachtungen gab es laut Statistischem Landesamt im Reisegebiet "Nördliches Baden-Württemberg", zu dem auch das Heilbronner Land, Hohenlohe und das Liebliche Taubertal (Main-Tauber-Kreis) zählen. Hier gab es ein Plus von über acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind die Übernachtungszahlen allerdings um rund zwei Prozent gesunken.

Heilbronn Franken begrüßt mehr Gäste aus dem Ausland

2023 haben in Heilbronn-Franken deutlich mehr Touristinnen und Touristen übernachtet, als noch im Jahr zuvor: In der Region wird insgesamt ein Plus von 13 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet. Auch der Zuwachs an internationalen Gästen ist mit einem Plus von 22 Prozent enorm. Der größte Anteil übernachtete im Main-Tauber-Kreis. Dort sind die touristischen Übernachtungen allgemein im Vergleich zu 2022 (Januar bis Oktober) um circa acht Prozent angestiegen. Jedoch liegen sie weiterhin circa zehn Prozent unter den Ergebnissen des Vor-Corona-Jahres 2019, teilt ein Sprecher des Landratsamts des Main-Tauber-Kreises auf SWR-Anfrage mit.

Im Vergleich zu 2019 stieg die Anzahl der Übernachtungen im Hohenlohekreis um rund vier Prozent. Im Vergleich zu 2022 stiegen die touristischen Übernachtungen in den Sommermonaten Mai bis September um sechs Prozent. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn sind die Übernachtungzahlen im Vergleich zum Vorjahr in der Sommersaison um rund neun Prozent angestiegen. Der Landkreis Schwäbisch Hall verzeichnet den geringsten Zuwachs in Heilbronn-Franken mit rund fünf Prozent.