Der Künzelsauer Unternehmer Reinhold Würth hat anlässlich seines 90. Geburtstags klare Worte für die Generation Z gefunden. Er appellierte beim Festakt an die Pflicht zum Arbeiten.

Mit 90 Jahren wird Unternehmer und Milliardär Reinhold Würth noch einmal deutlich: Die Generation Z müsse mehr leisten, um Deutschlands Zukunft zu sichern. Beim Festakt zu seinem Geburtstag in Künzelsau (Hohenlohekreis) findet Würth klare Worte. Er kritisiert eine Haltung, die auf viel Freizeit und wenig Einsatz setzt.

Würth zur Generation Z: "Mehr Geld für weniger Arbeit geht nicht"

Die Jüngeren müssten Verständnis dafür haben, dass man bei immer kürzerer Arbeitszeit nicht immer mehr verdienen könne. Mit diesen Worten wandte sich Reinhold Würth am Dienstag an die Gäste seines Festakts in Künzelsau – und insbesondere an die jungen Menschen der Generation Z.

Der Unternehmer, der den gleichnamigen Weltmarktführer für Befestigungs- und Montagetechnik aufgebaut hat, zeigte sich besorgt über den Zustand der deutschen Arbeitsmoral. Er beobachte, dass viele junge Menschen von ihren Eltern zu sehr verwöhnt und vor den Härten des Lebens geschützt worden seien. Wohlstand müsse erarbeitet werden, sagte Würth.

Für den 90-Jährigen scheint klar: Ohne Fleiß, Engagement und Zusammenhalt wird Deutschland den aktuellen wirtschaftlichen Tiefstand nicht überwinden. Deutschland brauche wieder ein neues "Wir-Gefühl". Das könne seiner Meinung nach aber wohl nicht mit Work-Life-Balance gewonnen werden, sondern mit Einsatz und Ausdauer.

Applaus vom Ministerpräsidenten: "Danke für die klaren Worte"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobte Reinhold Würth für seine klaren Worte. Er sei ein baden-württembergischer Unternehmer par excellence, sagt Kretschmann vor rund 500 Gästen im Carmen-Würth-Forum

Sie sind ein Mann mit Mut, klarem Blick, trockenem Humor und - wie wir alle wissen - auch mit Ecken und Kanten.

Bei Reinhold Würth gebe es keine "weichgespülten Antworten", sondern eine "echte, ehrliche und direkt hohenloische", so der Ministerpräsident.

Würth spricht Klartext: Doch arbeitet die Gen Z wirklich zu wenig?

Gerade in Zeiten von Homeoffice-Diskussionen, 4-Tage-Woche und wachsendem Fachkräftemangel rückt die Frage nach Leistungsbereitschaft und Verantwortung mehr denn je in den Fokus. Ob die Generation Z aber tatsächlich weniger arbeitet als früher?

Laut einer aktuellen Studie ist es gerade anders herum. Tatsächlich ist die Erwerbsbeteiligung sogar leicht gestiegen. Der Trend der Zunahme von Teilzeitbeschäftigung setzt sich aber auch mit der neuen Generation fort, heißt es. 2023 stieg die Erwerbsbeteiligung von 20- bis 24-Jährigen auf 72 Prozent. Vor rund 30 Jahren waren es noch 67,9 Prozent. Das ergeben Zahlen des Mikrozensus des Statistischen Landesamtes zur Erwerbsbeteiligung.