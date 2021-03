Nach dem Wahldebakel der CDU bei der Landtagswahl am Sonntag gab es Widerstände gegen das Vorhaben von Wolfgang Reinhart, sich als Fraktionschef im Amt bestätigen zu lassen.

In der CDU-Landtagsfraktion formierte sich Gegenwehr gegen die Pläne des bisherigen CDU-Fraktionschefs aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis). Für drei weitere Jahre im Amt wollte sich Reinhart bestätigen lassen.

Diese Pläne durchkreuzte eine Gruppe von Abgeordneten. Sie wollten mit einem Antrag erreichen, dass die Neuwahl nur so lange gelten soll, bis entschieden ist, ob es zu einer Neuauflage der grün-schwarzen Koalition kommt.

Reinhart erst einmal wiedergewählt

Der CDU-Landtagsfraktionschef beugte sich dem Druck und brachte den Vorschlag dann selbst bei der Wahl ein. Reinhart wurde am Montagnachmittag unter den neuen Vorzeichen erst einmal wiedergewählt - mit 32 von 40 Stimmen. Wie es hieß, soll der gesamte Vorstand der Fraktion dann neu gewählt werden, wenn klar ist, ob die CDU erneut in eine Regierung mit den Grünen eintritt oder nicht.

Der 64-jährige Reinhart hatte bei der Landtagswahl im Main-Tauber-Kreis schwere Verluste hinnehmen müssen, und lag nur knapp vor dem Kandidaten der Grünen.

Zukunft der Grün-Schwarzen Regierung ungewiss

Auch am Tag nach der Landtagswahl war noch ungewiss, ob die CDU wieder mit den Grünen als stärkste Kraft und Koalitionspartner Regierungsverantwortung übernehmen wird. Am Mittwoch spreche man zuerst mit dem derzeitigen Koalitionspartner CDU, am Freitag dann nacheinander mit SPD und FDP, so der Grüne Landeschef Hildenbrand. CDU-Innenminister Thomas Strobl konnte nach vorläufigem Endergebnis zwar kein Mandat erringen, würde mit den Grünen dennoch als CDU-Landesvorsitzender Koalitionsverhandlungen anführen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhart hielt eine Fortsetzung bisher für wahrscheinlich, es gebe keine Wechselstimmung im Land, sagte er. Möglich wäre aber auch eine grün-rot-gelbe Ampel.