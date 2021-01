per Mail teilen

Nach der für ungültig erklärten Delegiertenwahl bei der CDU Tauberbischofsheim sehen die Wahlanfechter jetzt den Landesverband in der Pflicht. Der CDU-Kreisverband Main-Tauber will seine Mitgliederzuordnung neu ausrichten und korrigieren.

Die vom Kreisparteigericht monierte fehlerhafte Mitgliederkartei dürfe nicht von den bisherigen Verantwortlichen bereinigt werden, sagte Wolfgang Mika, einer der Wahlanfechter, dem SWR. Da es nicht um formale, sondern um eklatante Fehler gehe, müsse dies von neutraler Seite aufgearbeitet werden. Da das Vertrauensverhältnis vor Ort seiner Meinung nach gestört sei, gelte dasselbe auch für die erforderliche Neuwahl.

Hintergrund ist die vom Kreisparteigericht in Stuttgart für ungültig erklärte Delegiertenwahl in Tauberbischofsheim. Der CDU-Kreisverband Main-Tauber will als Konsequenz seine Mitgliederzuordnung neu ausrichten und korrigieren. Dies hat der Kreisvorsitzende Wolfgang Reinhart angekündigt. Die Entscheidung des Kreisparteigerichts sei zu akzeptieren, teilte Reinhart dem SWR schriftlich mit. Der CDU-Kreisverband werde die Vorgaben des Beschlusses exakt umsetzen. Ungenauigkeiten oder Fehler bei den Zuordnungen dieser jahrzehntelangen, bislang nie monierten Praxis, werde man bereinigen und korrigieren und die Delegiertenwahl wiederholen.

Anfechtung der Delegiertenwahl und massive Manipulationsvorwürfe

Vier CDU-Mitglieder hatten die Wahl der Delegierten, die den CDU-Bundestagskandidaten im Wahlkreis Odenwald-Tauber mitbestimmen, angefochten und massive Manipulationsvorwürfe erhoben. Laut Beschluss des Parteigerichts ist die Wahl ungültig, weil nicht stimmberechtigte Personen mit abgestimmt haben. Wann es eine Neuwahl geben wird, steht noch nicht fest.