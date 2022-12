Nach Razzia: "Reichsbürger"-Treffen in Kupferzell

per Mail teilen

In Kupferzell haben sich nach ARD-Recherchen am Freitag sogenannte Reichsbürger getroffen. Rund 30 Menschen kamen.

Neun Tage nach der bundesweiten "Reichsbürger"-Razzia fand jetzt ein Treffen in Kupferzell (Hohenlohekreis) statt. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ nahmen am Freitagabend 26 Menschen an dem Vortrag eines mutmaßlichen Beschuldigten der Razzia teil.

"Reichsbürger"-Treffen in Telegramgruppe beworben

Das Treffen mit dem in der "Reichsbürger"-Szene bekannten Redner und Buchautoren Matthes H. sowie seinem mutmaßlichen Geschäftspartner war in einer Telegramgruppe beworben worden. Den genauen Ort der Veranstaltung erfuhren Interessierte nur, nachdem sie sich persönlich per E-Mail angemeldet hatten und vom Veranstalter zugelassen wurden.

Vortrag zu "Das Deutsche Reich von 1871 bis heute"

26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung in einen großen Gasthof in einem Kupferzeller Teilort und hörten einen knapp zweistündigen Vortrag mit dem Titel "Das Deutsche Reich von 1871 bis heute". Der Hauptredner H. bestätigte REPORT MAINZ in einem kurzen Interview nach der Veranstaltung, dass seine Wohnung im Zuge der bundesweiten Razzia gegen "Reichsbürger" durchsucht wurde. Er räumte ein, den mutmaßlichen Rädelsführer, Heinrich den 13. Prinz Reuß, zu kennen. Mit einer terroristischen Vereinigung habe er aber nichts zu tun.

