Die Schüsse eines mutmaßlichen Reichsbürgers in Boxberg haben Catherine Kern sehr beunruhigt. Die Landtagsabgeordnete aus dem Hohenlohekreis wollte mehr über die Szene wissen.

Die Landtagsabgeordnete Catherine Kern (Grüne) hat im Landtag eine kleine Anfrage zur Reichsbürgerszene gestellt. Sie wollte vor allem durch die Vorfälle in Boxberg-Bobstadt (Main-Tauber-Kreis) 2022 nun mehr über die Szene im Main-Tauber-Kreis und in ihrem Wahlkreis Hohenlohe wissen. Damals hatte ein Mann auf Polizisten geschossen. Sorgen machen der 61-jährigen Kern vor allem wöchentliche Demonstrationen, bei denen wohl auch kleinere Gruppen von sogenannten Reichsbürgern dabei sind.

Schärferes Waffenrecht gefordert

Catherine Kern sagte dem SWR Studio Heilbronn, dass der Hohenlohe- und auch der Main-Tauber-Kreis keine Hotspots für Reichsbürger seien. Demnach seien von 2017 bis März dieses Jahres nur 19 Straftaten dieser Szene zuzuordnen. Diese Information hat Kern nach einer so genannten "kleinen Anfrage" im Landtag erhalten. Die Landesregierung mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) sehe aber eine ernsthafte Gefahr für die Gesellschaft. Die Grünen-Politikerin fordert daher einen strengeren Umgang mit Waffen. Zumal auch die Reichsbürger im Hohenlohekreis teilweise bewaffnet seien.

Vertrauen in den Rechtsstaat wichtig

Für die Grünen-Politikerin ist nun vor allem wichtig, dass die Bevölkerung Vertrauen in den Rechtsstaat hat oder bekommt. Es sei eine schwierige Zeit, in der es immer mehr Reichsbürger und Selbstverwalter gebe. Der Rechtsstaat in Deutschland sei hervorragend und die Gewaltenteilung sehr gut, so Catherine Kern. Diese Botschaft muss laut der Politikerin der Gesellschaft vermittelt werden.