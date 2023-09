per Mail teilen

In Güglingen laufen derzeit die Vorbereitungen für den Regionaltag auf Hochtouren. Zum großen Fest der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken werden tausende Gäste erwartet.

Der Regionaltag ist als Treffpunkt der Region Heilbronn-Franken gedacht - ein Tag für den Austausch über Landkreisgrenzen hinweg. In diesem Jahr findet das eintägige Fest am Sonntag, dem 24. September in der Stadt Güglingen (Kreis Heilbronn) statt. Neben Kontakt zu heimischen Unternehmen wird es auch reichlich regional geprägte Unterhaltung geben, der SWR ist auch wieder beteiligt.

Güglingen wird zum regionalen Treffpunkt

Für die kleine Stadt Güglingen mit gut 6.400 Einwohnern ist der Regionaltag eine Herausforderung. Güglingens Bürgermeister Ulrich Heckmann (FDP) freut sich jedoch, dass die Großveranstaltung auch in kleineren Städten stattfindet und hofft so, Güglingen auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen:

"In erster Linie sind wir stolz, dass wir das Schaufenster der Region sein dürfen an diesem Tag, dass wir unsere Leistungskraft überörtlich präsentieren dürfen. Dass wir einfach auch Aufmerksamkeit bekommen innerhalb der Region Heilbronn-Franken."

SWR Studio Heilbronn auch vor Ort mit "Mundart und Musik"

Neben dem bunten Bühnenprogramm findet gleichzeitig der verkaufsoffene Sonntag statt. Über 80 Aussteller erwartet Heckmann in Güglingen. Kunst und Kultur werden ebenfalls ein wichtiger Bestandteil sein - so gibt es unter anderem Kurzführungen im Römermuseum. Und auch das SWR Studio Heilbronn ist wieder vor Ort. Mit "Mundart und Musik" ist der SWR seit Jahren auf dem Regionaltag. Mit dabei sind diesmal der Landfrauenverein Güglingen und die Kabarettistin Sabine Essinger, die vielen auch als Berta Fleischle bekannt ist. Los gehts um 14 Uhr im Ratssaal, der Eintritt ist frei.

Großes Interesse an SWR4 "Mundart und Musik" beim Regionaltag 2022 in Crailsheim. SWR SWR

Regionaltag als Schaufenster der Region

Ziel der Regionaltage ist es, den Bürgerinnen und Bürgern der Region Heilbronn-Franken die Vielfalt ihrer Heimat zu zeigen. Das Wir-Gefühl soll gestärkt werden und so dazu beizutragen, das Regionalbewusstsein über alle unterschiedlichen historischen und landsmannschaftlichen Traditionen hinweg zu stärken, so Friedlinde Gurr-Hirsch, Vorsitzende der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken.

"Es ist das Zabergäu endlich mal [beim Regionaltag] dran. Und ich glaube, dass Güglingen so viele schöne Angebote hat und sich da mal darstellen kann."

Die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken hat den ersten Regionaltag 1998 in Öhringen (Hohenlohekreis) organisiert. Inzwischen ist das Bürgerfest zu einer echten Tradition geworden. Im vergangenen Jahr war Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Gastgeber für den Regionaltag und 2024 wird er in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) stattfinden.