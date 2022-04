Regionaler Rindermarkt offenbar leergefegt

Der Markt für heimische Rinder ist offenbar sehr angespannt. Die Preise hätten sich erhöht wie selten zuvor, so der Landwirt und Metzger Fritz Hack aus dem hohenlohischen Pfedelbach. Er hat festgestellt, dass Tiere aus regionalen Beständen im Augenblick nur schwer zu haben sind, die Preise hätten sich zwischen 30 und 35 Prozent erhöht. Das müsse man irgendwie an die Kunden weitergeben, so Hack. "Ich habe vor Kurzem mit zwei Händlern Kontakt gehabt, wegen Rindern zur Weidehaltung. Die haben mir leider bestätigt, dass der Markt leer ist, sie konnten mich nicht bedienen." Eine Situation, die Hack so noch nicht erlebt habe.