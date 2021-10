IHK: Erholung der regionalen Wirtschaft hält an

Die Erholung der Wirtschaft in der Region hält an. Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken für das dritte Quartal. IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring sagte, die Hälfte der befragten Unternehmen über alle Branchen hinweg beurteilten die Geschäftslage als gut. Außerdem rechneten 57 Prozent der Betriebe damit, dass es in den nächsten 12 Monaten auch so bleibe. Überrascht hat die IHK die Stimmung im Einzelhandel. 61 Prozent der befragten Betriebe hätten zurückgemeldet, es gehe ihnen gut. Besonders erfreulich laufen die Geschäfte im Bausektor. Deutlich gebessert hat sich die Lage im Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Energie- und Rohstoffpreise sehen die Firmen mit Sorge.