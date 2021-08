In Heilbronn findet am Montag, 19. Juli unter dem Motto „Was uns bewegt“ die regionale Jugendkonferenz in der Maschinenfabrik statt. Bei der Jugendkonferenz können sich Jugendliche von 10 bis 14 Uhr mit Landtagsabgeordneten aus dem Raum Heilbronn austauschen. Für die 14 bis 21-Jährigen sei die Konferenz eine gute Gelegenheit die eigenen Sichtweisen darzustellen und über Veränderungen zu diskutieren, so Vanessa Stoisin, Vorsitzende des Jugendgemeinderats. Neben dem Austausch findet außerdem eine Delegiertenwahl statt. Die Gewählten dürfen im Oktober am Jugendlandtag 2021 in Stuttgart teilnehmen.