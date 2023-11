Heilbronn-Franken zieht sich warm an

Nach den bislang milden Temperaturen kündigt sich der Winter an – am Wochenende ist sogar Schnee vorausgesagt. Die Region Heilbronn-Franken scheint das nicht kalt zu erwischen.

Der Winter steht in den Startlöchern. Und selbst in der nicht unbedingt schneeverwöhnten Region Heilbronn-Franken könnte es am letzten November-Wochenende bereits schneien. Hört man sich unter den Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern um, scheinen die meisten eher auf den Kälteeinbruch zu warten als ihn zu fürchten. Die sinkenden Temperaturen erwischen die wenigsten kalt.

Heilbronner bereits warm eingepackt

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist längst vorbereitet: Handschuhe und Wintermäntel sind bereit gelegt, Gärten und Balkone winterfest gemacht worden.

Auf jeden Fall sind wir gerüstet. So, dass es kalt werden kann!

Nur einige wenige pokern und setzen jetzt zum "Black Friday" noch auf letzte Schnäppchen für die kalte Jahreszeit.

Reifenwechsel nicht verschlafen

Auch in puncto Verkehrssicherheit sieht es vorbildlich aus. Viele Heilbronnerinnen und Heilbronner haben schon im Herbst an den Reifenwechsel gedacht und das Auto zur jährlichen Inspektion gebracht.

Mütze, Handschuhe, Winterreifen sind drauf, Frostschutzmittel – alles erledigt!

Die Werkstätten in der Region arbeiten seit Anfang Oktober im Akkord. Wobei Schneewarnungen und Glatteis-Meldungen immer noch einmal zu Wellen an Nachzüglern führen, wie Reifenhändler Norbert Kordmann aus dem Main-Tauber-Kreis aus Erfahrung weiß. Bei ihm steht das Telefon dann nicht mehr still.

Straßenmeistereien bis an die Zähne mit Salz bewaffnet

Die Straßenmeistereien in der Region haben sich bereits vor Monaten auf die kalten Nächte vorbereitet. Fahrzeuge und Geräte wurden gewartet, die Salz- und Solelager gefüllt, teilt etwa das Landratsamt Schwäbisch Hall mit. Dort sind 29 Winterdienstfahrzeuge im Räum- und Streudienst eingesetzt. Die Fahrer der Streufahrzeuge können inzwischen den Anteil zwischen der umweltschonenderen Sole und dem Streusalz je nach Anforderung anpassen, heißt es weiter.

Weil die vergangenen Winter so mild ausfielen, kann ein Großteil der Restbestände weiterverwendet werden – bei der Südwestdeutschen Salzwerke AG hofft man daher, dass es diesen Winter kräftiger schneit.

Erfrierungsschutz steht bis März bereit

Falls es so kommt, sind die Ehrenamtlichen des Erfrierungsschutzes Heilbronn zur Stelle. Seit Anfang November hat ihr Angebot bereits wieder geöffnet und bietet Obdachlosen in besonders eisigen Nächten bis März Zuflucht. Insgesamt gibt es 16 Betten in der Einrichtung im Heilbronner Freibad Neckarhalde, daneben aber auch eine warme Mahlzeit und persönliche Gespräche. Auch das wärmt. Der Winter kann also kommen.