Das Land unterstützt den Neubau eines Regenüberlaufbeckens in Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) mit gut 500.000 Euro. Das teilte das Regierungspräsidium am Vormittag mit. Das Becken soll im Teilort Hengstfeld entstehen. Anlagen zur Regenwasserbehandlung seien neben den Kläranlagen von großer Bedeutung für den Gewässerschutz, so Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne).