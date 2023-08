Regenbogenfahrt: Mut-Mach-Aktion für Krebskranke

Ehemalige Krebspatienten wollen mit der Regenbogenfahrt jungen Betroffenen Mut vermitteln. 47 Radfahrende waren bei der Tour auch in den SLK-Kliniken Heilbronn.

In ihren regenbogenfarbenen Trikots radeln die 47 Radfahrerinnen und Radfahrer eine ganze Woche durchs Land und machen an verschiedenen Kliniken halt, um mit krebskranken Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Im Garten der SLK-Kinderklinik am Heilbronner Gesundbrunnen wurden die Sportlerinnen und Sportler herzlich empfangen.

Radfahrende waren selbst ehemalige Krebspatienten

Das Besondere an der Regenbogenfahrt: Die Sportlerinnen und Sportler waren im Kindes- oder Jugendalter selbst von einer Krebserkrankung betroffen. Sie kennen die Ängste, Schmerzen und Sorgen der Betroffenen und wissen, wie wichtig Hoffnung und Mut in den langen und belastenden Therapien sind. Gerade in der anstrengenden Therapie sind die Kinder und Jugendlichen körperlich zu vielem nicht mehr in der Lage, so die Oberärztin der Kinderonkologie Monika Streiter. Gerade deshalb sei es für die Patienten wichtig zu sehen, dass ein normales Leben mit Sport und Spaß wieder möglich sein kann.

Betroffene freuen sich über den Besuch

Eine Mutter, deren Sohn selbst an Krebs erkrankt ist, freut sich insbesondere auf das gesellige Zusammenkommen mit den Radfahrern, um zu sehen, wie andere Menschen die Situation überwunden haben. Dabei steht der Regenbogen selbst als Symbol der Hoffnung.

"Wenn es regnet, dann geht es einem nicht so gut, alles ist irgendwie blöd. Dann kommt die Sonne und bevor die Sonne kommt, kommt zuerst einmal der Regenbogen, der Hoffnungsschimmer dass es wieder bergauf geht und wieder schön wird."

Regenbogenfahrt mittlerweile Tradition

Die Regenbogenfahrt ist eine Mut-Mach-Aktion und wird bereits seit 31 Jahren von der Deutschen Kinderkrebsstiftung veranstaltet. Die Fahrt begann dieses Jahr bereits am 12. August in Freiburg. Nach dem Stopp in Heilbronn geht es über Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim zum diesjährigen Ziel nach Mainz.