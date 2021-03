per Mail teilen

Die Stadt Schwäbisch Hall nimmt am kommenden Montag in den städtischen Kitas den Regelbetrieb wieder auf. Nur unter Pandemiebedingungen und der Voraussetzung, dass sich die Inzidenzwerte nicht erhöhen. In einzelnen Kitas gelten geänderte Öffnungszeiten, über die die Eltern informiert werden.