Integrationsprojekt Refugium wird eingeweiht

Refugium: sicherer Ort, an dem jemand seine Zuflucht findet, an den er sich zurückziehen kann... – so steht es im Wörterbuch. Das kleine Dorf Schillingstadt bei Ahorn im Main-Tauber-Kreis hat ein ganz besonderes Refugium. Es ist ein „Dokumentations- und Begegnungszentrum mit orientalischem Garten, das für den Landstrich einzigartig ist und von einem Verein zusammen mit Geflüchteten aus unterschiedlichen Nationen realisiert wurde. Am Wochenende ist offizielle Einweihung. SWR-Reporterin Rosi Düll hat sich dort umgesehen.