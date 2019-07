per Mail teilen

Der CDU-Generalsekretär kündigt das Ende der "politischen Schonzeit" des Ministerpräsidenten an und verweist auf sein Hobby als Jäger. Die Aussage sorgt für Aufruhr.

Auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU am Samstag in Heilbronn hat Generalsekretär Manuel Hagel für Aufsehen gesorgt. Während die amtierende Kultusministerin Susanne Eisenmann zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 gekürt wurde, nahm Hagel in seiner Rede den grünen Koalitionspartner ins Visier. Die "politische Schonzeit" für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sei nun vorbei, das sage er "auch als Jäger".

Hobby-Jäger Hagel will sich nicht von seiner Rede distanzieren. SWR

Für die Jagd-Metapher erntet Hagel viel Kritik, hauptsächlich aus den Reihen der Grünen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter forderte die Landesvorsitzende der Grünen, Sandra Detzer, den CDU-Generalsekretär dazu auf, sich von seiner Wortwahl zu distanzieren. Detzer empfinde das Zitat als "absolut unangemessen in Zeiten rechtsextremer Gewalt gegen Politiker."

.@HagelManuel „Jedem muss klar sein und ich sage es als Jäger: die politische Schonzeit für Winfried Kretschmann endet“ Zitat deiner Rede ist absolut unangemessen in Zeiten rechtsextremer Gewalt gegen Politiker*innen. @CDU_BW distanzieren und zwar pronto! @stimmeonline @dpa_lsw Sandra Detzer, Twitter, 27.7.2019, 14:32 Uhr

Eine Distanzierung lehnte Hagel im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ab. Er habe bewusst auf sein Hobby als Jäger angespielt und vom "Ende einer politischen Schonzeit gesprochen". In der Schonzeit hege und pflege ein Jäger die Tiere "auf ganz besonders achtsame Weise". Diese besondere politische Pflege des Ministerpräsidenten, habe die CDU beenden wollen, erklärte Hagel. Eine andere Interpretation seiner Aussage sei laut Hagel "absurd".

Vor genau einem solchen Szenario hatte Kretschmann vor dem Landesparteitag noch gewarnt. Er forderte die CDU auf, nach der Nominierung nicht in einen frühen Wahlkampfmodus zu verfallen. "Wir sind jetzt noch eineinhalb Jahre gewählt", sagte er. "Und ich kann nur dringend raten, jetzt nicht mit dem Wahlkampf anzufangen." Zu Hagels Rede äußerte sich der Ministerpräsident bislang nicht.