Das Heilbronner Veranstaltungscenter Redblue begrüßt die Corona-Lockerungen, die jetzt für Messen und Kongresse gelten. Seit September dürfen auch Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern stattfinden, sofern pro Besucher sieben Quadratmeter Fläche berechnet werden. Dazu Lars Sommer vom Veranstaltungscenter Redblue: "So kann man jetzt bei uns auf bis zu 900 Besucher kommen. Das ist ein kleiner Schritt, der aber wirklich mehr als notwendig ist in der Veranstaltungsbranche, weil die schon massiv getroffen ist. Meiner Meinung nach hätte es früher kommen müssen, weil in Nordrhein-Westfalen gab’s diese Regelung schon seit Anfang/Mitte Juni und da hat Baden-Württemberg schon lang gebraucht. Aber trotzdem sind wir froh, dass es überhaupt gekommen ist - dass man sich auf eine Quadratmeterzahl geeinigt hat." Diese sei aber immernoch relativ hoch, so Sommer weiter. Es gebe Bundesländer, die drei Quadratmeter pro Besucher ansetzen würden.