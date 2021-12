Die Red Devils Heilbronn haben bei ihrem letzten Auswärtskampf in der Ringer Bundesliga-Hauptrunde am Samstag mit 11:21 in Witten verloren. Die Devils bleiben aber trotzdem an der Tabellenspitze und können diese Führung auch im letzten Hauptrundenkampf nicht mehr abgeben. Kommenden Samstag ist der letzte Kampftag der Hauptrunde in Heilbronn, anschließend werden in der Römerhalle die ersten Paarungen für die Playoff-Runde ausgelost.