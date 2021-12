Die Ringer der Red Devils Heilbronn haben am Wochenende mit 16:15 gegen den RC CWS Düren-Merken gewonnen, was ihnen den ersten Platz in der Bundesliga West sicherte. Im Anschluss an den Kampf fand in der Römerhalle die Auslosung für die Achtelfinalkämpfe der Play-Offs statt. Am 8. Januar findet der erste Kampf auswärts gegen den KSC Germania Hösbach, den Vierten der Bundesliga Ost statt.