RED DEVILS Heilbronn siegen gegen TuS Adelhausen

Die Ringer der RED DEVILS Heilbronn konnten am Samstag mit 17:9 einen Sieg gegen den TuS Adelhausen einfahren.

Zum dritten Heimkampf der Saison haben die RED DEVILS Heilbronn am Samstag in der Römerhalle den TuS Adelhausen empfangen. Mit einem 17:9 Sieg konnten sich die roten Teufel den vierten Platz in der Ringer-Bundesliga sichern. Am kommenden Samstag geht es für die RED DEVILS zum letzten Kampf der Vorrunde zum Tabellensechsten ASV Urloffen.

Schwere Verletzung überschattet Sieg

Überschattet wurde der Abend von einer schweren Verletzung eines gegnerischen Ringers im Vorkampf der RED DEVILS II in der Landesliga gegen den RSV Benningen. Der Kampf musste bei einem Stand von 16:16 abgebrochen werden.