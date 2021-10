Ringer der Red Devils Heilbronn bezwingen Witten 20:3

Die Ringer der Red Devils Heilbronn um Olympioniken Frank Stäbler konnten am Samstag den Tabellenzweiten aus Witten mit 20:3 schlagen. Nach achtwöchiger Pause seit seinem, wie Stäbler sagte "kleinen Finale" in Tokio, sei das Comeback am Samstag anstrengender gewesen als gedacht. Dennoch konnte er den Wittener Noah Englich bezwingen, lobte diesen im Anschluss als guten Nachwuchsathleten. Nach dieser Saison will Stäbler seine aktive Karriere auf der Matte beenden. Ein guter Auftakt für seine letzte Runde bei den Devils, die aktuell Tabellenplatz eins belegen. Mit dem Sieg konnten diese ihre Stellung als Top-Favorit auf die deutsche Mannschaftsmeisterschaft festigen.