Red Devils im Halbfinale - "Kampf der Generationen"

Die Bundesliga-Ringer der RED DEVILS Heilbronn treten am Abend im Halbfinale beim SV Wacker Burghausen an. Es sei so etwas wie das vorgezogene Finale, schreiben die RED DEVILS in einer Mitteilung. In der Neuauflage des Bundesliga-Finales von 2018/19 gelte Burghausen sicherlich als Favorit, doch seien die RED DEVILS absolut nicht chancenlos. Der Heilbronner Frank Stäbler trifft als aktuelles Aushängeschild des deutschen Ringkampfsports auf seinen potentiellen Nachfolger Idris Ibaev. Allein dieser "Kampf der Generationen" mache das Halbfinalduell besonders, hieß es. Die Heilbronner wollen viele Punkte holen, um für den Rückkampf am 12. Februar zu Hause eine gute Ausgangslage zu haben.