Die Stadt Heilbronn öffnet den wegen einer Corona-Infektion geschlossenen Recyclinghof Plus am Wartberg wieder. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten sowie die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die angelieferten Abfälle müssen vorsortiert sein, so dass sich der Entladevorgang nicht unnötig verzögert.