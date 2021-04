Der Heilbronner SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Hinderer kritisiert den Impfgipfel als wenig inhaltsreiche Veranstaltung, der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel zog ein positives Fazit.

Der Impfgipfel mit Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) fand digital am Freitag statt. Die vielen offenen Fragen über das weitere Vorgehen beim Impfen sollten besprochen werden. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel hat am Nachmittag ein positives Fazit gezogen.

Landtagsabgeordneter Rainer Hinderer kritisiert Impfgipfel

Kritik kommt aus den Reihen der SPD. Der gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Rainer Hinderer aus Heilbronn, sieht in dem Impfgipfel mehr eine Veranstaltung für die mediale Aufmerksamkeit. Für einen Erfahrungsaustausch und Danksagungen hätte es keinen Gipfel gebraucht.

"Ich kritisiere, dass sehr viel angekündigt wurde und dann doch inhaltlich nicht allzu viel geliefert wurde." Rainer Hinderer, gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

Anstatt "Überschriften zu generieren", hätte der Gesundheitsminister sich mehr um eine bessere Impfterminvergabe kümmern sollen, so Hinderer. Auch bei den Testskits für Schulen müsse dringend nachgebessert werden.

Die Impfungen in Impfzentren und bei Ärzten sorgen weiter für Unstimmigkeiten in der Politik SWR

Aufklärung über Impfstoffverfügbarkeit und Planungssicherheit

Im Vorfeld des Impfgipfels wurde mehrfach der Wunsch nach mehr Planbarkeit geäußert. Auch wurden mehr Daten gefordert wie vom Eppinger (Kreis Heilbronn) Oberbürgermeister Klaus Holaschke. Er wollte wissen, wie viele von den über 80-jährigen Menschen in Eppingen bereits geimpft sind.

"Ich denke es wurde deutlich, dass das Impfen die Hoffnung schlechthin ist, um aus dieser Pandemie möglichst bald herauszukommen. Und ich denke, es war vor allem ein Zeichen der Einigkeit zwischen allen Beteiligten, dass wir uns gemeinsam dieser Herausforderung stellen müssen." Harry Mergel, Heilbronner Oberbürgermeister

Mehr Transparenz wurde nun für die nächsten Wochen versprochen, so Mergel. Also mehr Transparenz für die Verteilung der Impfstoffe und auch für die Impfdaten in den einzelnen Kreisen, so Mergel weiter. Das sei auch in Heilbronn wichtig.

Das Impfzentrum in Heilbronn-Horkheim hat mittlerweile deutlich mehr Impftermine SWR