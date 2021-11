Corona-Alarmstufe ab Mittwoch: Erste Reaktionen aus Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Heilbronn-Franken steht kurz vor der Corona-Alarmstufe, die Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte bringt. Aber auch an Schulen und anderen Einrichtungen gibt es Verschärfungen.

Ungeimpfte Menschen in Baden-Württemberg werden ab Mittwoch von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag ankündigte, wird das Land aufgrund der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen die sogenannte Alarmstufe erreichen. Nur noch Geimpfte und Genesene haben dann noch Zugang zu Restaurants, Museen sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen.

Bildung, Wirtschaft, Sport und Kultur aus der Region stehen damit einmal mehr vor großen Herausforderungen. Wie blicken Menschen in Heilbronn-Franken der Alarmstufe entgegen?

Gastronomie: Kein Zutritt mehr für Ungeimpfte

Die Innengastronomie ist von den neuen Regelungen besonders betroffen. Sobald die Alarmstufe in Kraft tritt, gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Nur noch Geimpfte und Genesene können dann in Restaurants, Kneipen oder Imbisse gehen. Im Freien gilt zwar die 3G-Regel mit PCR-Test, aber angesichts der Temperaturen und der Kosten für einen PCR-Test wird diese Regelung wohl eher wenig Bedeutung haben.

"Wir schauen mit trüben Augen in die Zukunft und wissen nicht, ob es noch schlimmer wird und was uns die nächsten Wochen erwartet."

Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Main-Tauber, Frank Bundschu, sieht verheerende Auswirkungen auf seine Branche. Die Maßnahmen seien verständlich, aber die Gaststätten und Hotels blicken angesichts der aktuellen Lage in eine ungewisse Zukunft.

Schulen: Strengere Maskenpflicht

Beim Eintreten der Alarmstufe werden auch für die Schulen wieder strengere Maßnahmen gelten: Im Unterricht müssen dann auch am Platz wieder Masken getragen werden. Lediglich der Sportunterricht ist von der Maskenpflicht ausgenommen.

Darüber hinaus gilt während der Alarmstufe für außerschulische Aktivitäten wie Schulausflüge die 2G-Regel für weitere Beteiligte wie zum Beispiel Eltern oder externe Betreuer.

Neuensteiner Rektor begrüßt schärfere Regeln

Der Rektor der Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis), Matthias Wagner-Uhl, begrüßt die strengeren Regeln, die bald kommen werden: Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler seien dadurch besser geschützt.

Seine Gemeinschaftsschule sei an solche Maßnahmen bereits gewöhnt und sieht keine organisatorischen Hürden in der Umsetzung. Auch die meisten Eltern seien von den Maßnahmen überzeugt.