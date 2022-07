Corona: Offene Schulen im Herbst - Heilbronner Eltern sind erleichtert

per Mail teilen

Schulen sollen im Herbst geöffnet bleiben. Das begrüßt der GEB Heilbronn, wünscht sich aber mehr Planungssicherheit. Auch die Gastronomie fordert frühes Handeln von der Politik.

Die Rechtsgrundlage für Corona-Schutzvorkehrungen läuft im September aus. Dafür sollen jetzt Vorbereitungen getroffen werden. Drastische Maßnahmen, wie Lockdown und Schulschließungen sollten im kommenden Herbst und Winter aber nicht mehr nötig sein, sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Interview mit der ARD. Schulen und die Gastronomie in Heilbronn-Franken atmen auf.

Gesamtelternbeirat: Schulschließungen haben verheerende Auswirkungen

Der Gesamtelternbeirat (GEB) der Stadt Heilbronn begrüßt die Aussage des Bundeskanzlers. Die Schulschließungen hatten verheerende Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen, sagt Viviane Kalisch, Vorsitzende des GEB Heilbronn. Sowohl die körperliche, als auch die psychische Gesundheit haben darunter gelitten.

"Als Eltern sind wir froh darüber, dass die Politik erkannt hat, wie wichtig es für die Kinder ist, in die Schule gehen zu können."

Masken- und Testpflicht im Herbst nicht ausgeschlossen

Die Maskenpflicht könnte im Herbst und Winter auch in Schulen wieder eine größere Rolle spielen. Die meisten Eltern haben sich bereits dafür ausgesprochen, berichtet die Vorsitzende des GEB Heilbronn. Gleiches gilt für die Testpflicht an Schulen. Wenn es dazu beitrage die Schulen offen zu halten, stünden die meisten Eltern dahinter, so Kalisch weiter.

Eltern stehen hinter Maskenpflicht, wenn dafür die Schulen offen bleiben picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER

Sollten die Fallzahlen im Herbst wieder ansteigen, soll es die Möglichkeit für einen hybriden Unterricht geben, fordert Kalisch. Dazu müssen die Schulen digital gut ausgestattet sein. Hier sieht der GEB Heilbronn an einigen Schulen noch Nachholbedarf. Zudem müssten die Schulen sicherer gemacht werden, zum Beispiel durch Luftfilteranlagen. Die seien bislang nur in den Grundschulen angebracht worden.

Viviane Kalisch hofft, dass sich die Politik frühzeitig Gedanken macht, wie es im Herbst weitergehen kann. Besonders nach den Ferien habe es immer wieder Diskussionen gegeben, ob nun Testpflicht herrsche oder es nur eine Empfehlung gebe.

"Wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie, da erwarte ich, dass Planungssicherheit herrscht."

Gastronomie fordert Vorbereitung auf den Herbst

Auch für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ist Planungssicherheit wichtig. Über die Aussage, ein Lockdown sei nicht mehr nötig, freut sich das Gastgewerbe, wie der baden-württembergische DEHOGA-Sprecher (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Daniel Ohl mitteilt. Noch wichtiger sei es aber, dass man sich auf den Herbst vorbereite. Hierfür müsse die Impfquote weiter steigen, so Ohl weiter.

Gastronomen fordern Planungssicherheit für den Herbst SWR

Welche Maßnahmen im Herbst zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden, bleibt abzuwarten. Auch wenn der gefürchtete Lockdown vorerst vom Tisch ist, sorgt sich Daniel Ohl vor allem um ein Instrument: Die 2G- und 2G-Plus-Regelung. Diese komme fast einem Lockdown gleich, so der DEHOGA Sprecher

"Die Rückkehr zu 2G und 2G-Plus wäre eine Katastrophe für unsere Branche."

Gastgewerbe erholt sich nur langsam

In den vergangenen Corona-Jahren hat das Gastgewerbe einen erheblichen Schaden davongetragen. "Wir verzeichnen etwa zwölf Milliarden Euro Umsatzverlust", sagte DEHOGA-Sprecher Daniel Ohl dem SWR. Langsam verbessere sich die Lage wieder. Neben den Preissteigerungen mache der Personalmangel den Betrieben weiterhin zu Schaffen. Kurzarbeit und Lockdown haben das Personal verunsichert. Darum sei es wichtig, im Herbst die richtigen Maßnahmen zu treffen, um die Pandemie einzudämmen.