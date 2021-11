SLK-Kliniken: Maximale Belastungssituation ist da

per Mail teilen

Die Spitze der Covid-Patientenzahlen steht wohl noch bevor - doch schon jetzt sprechen die SLK-Kliniken von einer maximalen Belastung. Der "absolut limitierende Faktor" sei das Personal.

In der Region Heilbronn-Franken werden derzeit 37 Covid19-Patientinnen und- Patienten auf Intensivstationen behandelt. Das geht aus Zahlen des DIVI-Intensivregisters hervor. Im Landkreis Heilbronn sind es zwei, im Stadtkreis Heilbronn 20, im Hohenlohekreis zwei, im Kreis Schwäbisch Hall fünf und im Main-Tauber-Kreis sind es acht.

Notaufnahme überfüllt

Bloße Zahlen, die deutlich machen, wie ernst die Lage in den Krankenhäusern ist. Teilweise wisse man in der Notaufnahme nicht mehr, wo man die Patientinnen und Patienten hinbringen solle, sagte SLK-Geschäftsführer Thomas Weber dem SWR. Auch der ärztliche Direktor Wolfgang Linhart sagte, die Prognose für die kommenden Wochen bereite den SLK-Kliniken sehr große Sorgen.

"Der absolut limitierende Faktor ist das Personal: Viele Mitarbeiter sind am Ende."

Ab kommender Woche wird zudem die Besuchsregel eingeschränkt: Dann gilt 2G, also nur noch Geimpfte und Genesene dürfen die Klinik betreten.

Der Bundestag hat die 3G-Regel am Arbeitsplatz beschlossen. Jetzt ist der Bundesrat an der Reihe. dpa Bildfunk Picture Alliance

Bundesrat entscheidet über 3G-Regel am Arbeitsplatz

Unterdessen hat der Bundestag die 3G-Regel am Arbeitsplatz beschlossen. Sie ist Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes, worüber der Bundesrat am Freitag entscheidet. Wer bei der Arbeit mit Menschen in Berührung kommt, muss geimpft oder genesen sein oder sich täglich testen lassen.

Nach einer ersten Einschätzung begrüßt die Handwerkskammer Heilbronn-Franken das Gesetz. Arbeitgeber hätten dann Klarheit über den Impfstatus der Mitarbeiter, so Handwerkskammer-Geschäftsführer Ralf Schnörr.

Gerade im Bereich des Handwerks sieht Schnörr aber auch große Probleme und Mehraufwand - beispielsweise im Baugewerbe, wo Arbeitnehmer nicht in den Betrieb kommen. Arbeitnehmer müssen dann einen Nachweis vorlegen, der Arbeitgeber ist zur Kontrolle verpflichtet.

Inzidenzen weiterhin hoch

Aktuell entwickeln sich die Inzidenzen in der Region Heilbronn-Franken sehr unterschiedlich. Der Landkreis Heilbronn hat derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert stieg laut Landesgesundheitsamt auf knapp 506. Eine Steigerung von 32 Zählern.

Am stärksten angestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch im Hohenlohekreis, um weitere 44 Einheiten auf nun rund 435. Im Main-Tauber-Kreis ist der Kennwert dagegen um fast 70 auf 251 gesunken. Nahezu konstant blieben die Zahlen im Kreis Schwäbisch Hall mit 344 und in der Stadt Heilbronn bei 493.