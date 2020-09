Die Afrikanische Schweinepest stellt auch baden-württembergische Landwirte vor Herausforderungen. In Brandenburg wurde am Donnerstag der erste Fall in Deutschland bestätigt. Die Tierseuche ist bei einem toten Wildschwein festgestellt worden.

Auch Baden-Württemberg habe sich auf die Afrikanische Schweinepest eingestellt. Das sagte Baden-Württembergs Staatssekretärin im Ministerium Ländlicher Raum Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) dem SWR.

"Wir haben uns auf den Ernstfall vorbereitet. Auf jeder Landkreisebene sind die Vorrichtungen, aber auch die Organisationen, die zusammenarbeiten müssen - natürlich unter der Verantwortung des Veterinäramtes." Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium Ländlicher Raum

Es gebe auch Verwahrstellen für Wildschweine, die befallen sind und die dann auch entsprechend aufwändig entsorgt werden müssten. Auch die Jäger seien gefordert. In Absprache mit ihnen müsse verstärkt gejagt werden. Darüber hinaus gibt es ein Projekt, dass die getöteten Wildschweine auch gut vermarktet werden können, so Gurr-Hirsch.

Bauern fürchten wirtschaftliche Auswirkungen

Bei den Bauern ist die Sorge vor erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen groß. Die Seuche endet für Schweine fast immer tödlich. Es gibt weder Impfung noch Therapie, infizierte Haus- oder Wildschweine verenden in der Regel. Für Menschen sei die Afrikanische Schweinepest aber ungefährlich, betonte am Donnerstag Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mehrfach. Sie hatte am Donnerstagvormittag ihre Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung des Heilbronner Weindorfs kurzfristig abgesagt, das in diesem Jahr wegen den Corona-Bestimmungen in abgespeckter Form stattfindet. Hintergrund der Absage ist der erste nachgewiesene Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland.

Die wirtschaftlichen Folgen der Schweinepest sind nach Ansicht der deutschen Schweinehalter derzeit noch nicht absehbar. Man müsse abwarten, wie sich vor allem China verhalte, teilte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter mit. China ist eines der wichtigsten asiatischen Abnehmerländer für deutsches Schweinefleisch.

Für Verbraucher gelten keine Bedenken

Der Verzehr von möglicherweise mit der Schweinepest kontaminiertem Fleisch gilt unter Experten als unbedenklich. Mit dem ersten nachgewiesenen Fall können dennoch nun Exportstopps für Schweinefleisch ins Nicht-EU-Ausland drohen, zum Beispiel nach Asien. Es geht jetzt darum, die Verbreitung zu verhindern und Betriebe zu schützen, betonte Gurr-Hirsch: "Es ist natürlich für jeden Betrieb eine Herausforderung, Biosicherheit zu gewährleisten. Da wird sicherlich kein Betretungsrecht mehr für Fremde da sein."

Wer in betroffenen Stallungen arbeitet, müsse sich entsprechend kleiden und die Schuhe entsprechend präparieren. "Es ist eine sehr große Herausforderung", so die Staatssekretärin aus dem Landwirtschaftsministerium am Donnerstag.

"Wir haben immer geglaubt, man kann's noch ein Stück weit verhindern, aber im Prinzip war es fast vorgegeben." Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium Ländlicher Raum

Bayern: Landkreis Günzburg prüft Zäune



Auch in Bayern werden Vorkehrungen getroffen: Der Landkreis Günzburg, an der Grenze zu Baden-Württemberg, hat unter anderem einen Kühlanhänger gekauft, in dem Kadaver von infizierten Wildschweinen bis zur Entsorgung aufbewahrt werden können. Außerdem werden regelmäßig die Zäune entlang der A8 kontrolliert. Sie sollen verhindern, dass Wildschweine an Rastplätzen Speisereste fressen und so das Virus möglicherweise auf sie übertragen wird. Das Risiko für eine Verbreitung nehme stetig zu, sagte Franz Schmid vom Fachbereich Veterinärwesen: "Wir haben riesige Ausbruchszahlen im Osten, in Bulgarien und Rumänien, auch bei den Hausschweinen."