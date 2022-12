Ermittlungen nach Razzien in Heilbronner JVA laufen

per Mail teilen

Nach der Razzia in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt am vergangenen Donnerstag laufen die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hält sich aber noch bedeckt.

Über die Ergebnisse der Durchsuchungen im Heilbronner Gefängnis wollte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch noch keine Auskunft geben. Die Ermittlungen laufen weiter, heißt es. Anlass für die erneute Razzia in der vergangenen Woche waren Ermittlungen rund um den Drogenschmuggel in der JVA. Durchsucht wurden insgesamt zehn Insassen, aber auch kürzlich entlassene Ex-Häftlinge. Bedienstete soll es vergangene Woche nicht betroffen haben.

Über Dritte ins Gefängnis geschmuggelt

Bereits Ende September hatte es eine Großrazzia in der JVA Heilbronn gegeben. Ein 26-Jähriger soll Drogen beschafft und ins Gefängnis geschmuggelt haben. Auch ein JVA-Mitarbeiter sei festgenommen worden, heißt es. Er soll bestochen worden sein, damit die Doping- und Betäubungsmittel in die Anstalt geschmuggelt werden konnten. Insgesamt wird gegen 34 Verdächtige inner- und außerhalb des Gefängnisses ermittelt.

Durchsuchungen in der JVA Heilbronn am 30. September 2022. SWR

Und schon 2018 war die JVA Heilbronn in den Schlagzeilen: Damals war ein Drogenschmugglerring aufgeflogen.