Die Polizei hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Rauschgift und Diebesgut sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen zu einem Einbruchsversuch in der Flüchtlingsunterkunft wurden bei einer Zimmerdurchsuchung etwa ein Kilogramm Marihuana und geringe Mengen anderer Betäubungsmittel gefunden, so die Polizei. Außerdem befanden sich in dem Zimmer zwölf gestohlene Fahrräder und zwei hochwertige Uhren. Die Rauschgiftermittlungsgruppe aus Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte die Polizei zwei Männer festgenommen, die am Mittwoch versucht hatten, in ein unbewohntes Zimmer der Unterkunft einzubrechen.